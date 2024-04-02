Fenerbahçe ile Adana Demirspor 40. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Zorlu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 30 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla 9. basamakta yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 12 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Milli ara öncesi ligde son olarak Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Kanarya'nın, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunuyor.Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez sarı kart ceza sınırına ulaştı. Başarılı futbolcu, yarın akşam oynanacak maçta kadroda olmayacak.Fenerbahçe'de, Adana Demirspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.Süper Lig'de 30 hafta itibarıyla 79 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 28 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 79 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 18 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.Sezona aldığı başarılı sonuçlarla puan durumunda üst sıralarda bulunarak başlayan Adana Demirspor, sonraki süreçte düşüş yaşadı. Hikmet Karaman yönetiminde ligde son 3 maçta 7 puan toplayan mavi-lacivertlilerin henüz dış sahada galibiyeti bulunmuyor. Güney ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Sivasspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü'nü çalıştırırken; Karaman da Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.