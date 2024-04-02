SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi’ye yapılacak teklif belli oldu

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi için sarı-lacivertli yönetim elini çabuk tutmak istiyor. Zira birçok Avrupa kulübü Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için sıraya girdi bile. 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübü olmak üzere toplam 7 kulüp Batshuayi'yi transfer etmek istiyor.

Bu sezon Edin Dzeko'ya alternatif olan Michy Batshuayi performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Kanarya'nın bu sezonki nöbetçi golcüsü konumuna gelen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 21 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Batshuayi bu grafiğiyle dikkat çekti.

Teknik heyetin performansından oldukça memnun olduğu Batshuayi ile yola devam etmek isteyen yönetim düğmeye bastı. Yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız forvetle masaya oturacak. Fenerbahçeli yönetimin Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık ücret olarak şu an aldığı 3 milyon Euro'yu verecekleri öğrenildi. Düzenli olarak Belçika Milli Takımı'na çağrılan Michy Batshuayi 56 kez forma giydiği maçlarda 27 gol attı. (Takvim)



