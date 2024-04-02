SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira’nın yanına Barreiro geliyor

Galatasaray transferde titiz bir politika yürütüyor. 8 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Aslan, rotasını Almanya olarak belirledi ve atağa kalktı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle orta sahaya kaliteli bir oyuncu alacak olan sarı-kırmızılılar, Almanya'da Mainz forması giyen Leandro Barreiro'yu gelecek sezon için listesine aldı. Detaylı araştırmalar yapan Galatasaraylı yetkililer, Lüksemburg ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Cimbom'un 14 milyon Euro değerindeki Barreiro'nun şartlarını sorduğu, resmi teklifin ise henüz yapılmadığı öğrenildi.

ALMANYA'DA KENDİNE GELDİ

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayabilen Barreiro'nun Mainz ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mainz altyapısında parlayan ve daha sonra A Takım ile de istikrarlı bir görüntü çizen futbolcu, Bundesliga ekibinde 144 karşılaşmada 9 gol attı ve 11 de asist yaptı. Futbolcunun toplam 222 maçta 24 gol, 28 asisti var. Barereiro'yu özellikle Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği ve bu transferin bitirilmesini talep ettiği gelen haberler arasında yer aldı. (Takvim)