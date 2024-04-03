Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan Kanarya, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Y. Sarı, Emre, Y. Erdoğan, Nani

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

OSAYI VE KING YOK, CENGİZ İLE FRED ŞÜPHELİ

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Kanarya'da sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

KART SINIRINDA 9 İSİM VAR

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak. Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.