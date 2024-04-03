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Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:33 Son Güncelleme: 3.4.2024 20:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada beraberlik golü geldi

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada beraberlik golü geldi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada ilk düdük çaldı. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u kendi evinde konuk ediyor. Mücadele, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor ve 20.30'da başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yapıyor.

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Adana Demirspor

GOL | 17' Djiku
GOL | 25' Balotelli

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Yukatel Adana Demirspor: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli

Sarı-lacivertli takım, son beş lig maçından galibiyetle ayrılarak, milli maçlar için verilen aradan önce Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

İsmail Kartal'ın önderliğindeki Fenerbahçe, ligde 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 39 puanla 10. sırada bulunuyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada beraberlik golü geldi
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