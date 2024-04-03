Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada beraberlik golü geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u kendi evinde konuk ediyor. Mücadele, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor ve 20.30'da başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yapıyor.
CANLI | Fenerbahçe 1-1 Adana Demirspor
GOL | 17' Djiku
GOL | 25' Balotelli
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko
Yukatel Adana Demirspor: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli