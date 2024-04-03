Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada beraberlik golü geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u kendi evinde konuk ediyor. Mücadele, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor ve 20.30'da başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yapıyor.

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Adana Demirspor

GOL | 17' Djiku

GOL | 25' Balotelli