SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın gözü Santiago Hezze’de olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Yunan ekibi Olympiakos'un Arjantinli ön liberosu Santiago Hezze ile ilgilendiği öğrenildi. Yunan temsilcisinin sezon başında Arjantin ekibi Huracan'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncuyu Huracan'da oynarken de takip eden Fenerbahçe'nin oyuncuyu çeyrek final maçlarında canlı izleyeceği ve performansına göre sezon sonunda hamle yapabileceği ifade ediliyor.

39 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Olympiakos ile bu sezon 39 maça çıkan genç 6 numara, söz konusu karşılaşmalarda 3144 dakika sahada kaldı ve takımı adına 1 asist üretti. Huracan altyapısından yetişen ve sezon başında Olympiakos'un yolunu tutan Hezze'nin Yunan ekibiyle kontratı 2028' de sona erecek. Mücadeleci yapısı ve yüksek top tekniği ile dikkat çeken genç oyuncuya Fenerbahçe dışında birçok Avrupa ekibinin ilgi gösterdiği gelen haberler arasında. (Takvim)

