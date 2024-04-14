İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı! Hatayspor evinde şoku yaşadı

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Pedro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12'nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Loshaj ceza alanı içerisinde rakip Massanga'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.

14'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Jackson'un vuruşunda soluna iyi uzanan kaleci Erce Kardeşler çıkardı. Dönen topta Mamadou şansını denedi ancak Erce Kardeşler bir kez daha gole izin vermedi.

20'nci dakikada Ghoulam'ın kullandığı uzun taçta rakip savunma arkasına sarkan Dele-Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.