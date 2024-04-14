SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Perrie Edwards’tan Chamberlain itirafı: Çok zor

Chamberlain ile ilişkileri hakkında konuşan Edwards, kariyerlerinden dolayı durumun zor olduğunu ancak ilişkilerini yürütmeye kararlı olduklarını söyledi.

Chamberlain ile iki yaşında bir çocukları olan Edwards, İngiliz futbolcu ile ilişkileri için, "Yalan söyleyemem, çok zor. Chamberlain, Liverpool'dayken gidip gelmek çok kolaydı ama Türkiye uzak ve çok fazla izin alamıyor. İki yaşında bir çocuğum varken solo kariyer yapmaya çalışıyorum bu yüzden zor ama sevdiklerimiz için bunu yapıyoruz, değil mi?" ifadelerini kullandı.