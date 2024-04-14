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Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:43

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 10 numaraya Luis Alberto

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 10 numaraya Luis Alberto

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda orta saha pozisyonuna ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda orta saha pozisyonuna ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

HEDEFTEKİ YILDIZ ALBERTO
Tanguy Ndombele ile yollarını ayıracak olan Aslan, İtalyan ekibi Lazio'da oynayan İspanyol yıldız Luis Alberto'yu transfer listesine ekledi. Sarı-Kırmızılı yetkililerin, 31 yaşındaki Luis Alberto'nun menajeriyle temas kurup, önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

2016 yılından beri Lazio'da oynayan ve senelik 6 milyon Euro kazanmasına karşın sözleşmesinin feshedilmesini kendi isteyen futbolcu, artık yepyeni bir maceraya sıcak bakıyor. Merkez orta saha, 10 numara ve forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Alberto, bu sezon Lazio'da 39 resmi maça çıktı. Alberto, rakip filelere 4 gol atarken, takımına 8 de asist katkısı sağlamayı bildi. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 10 numaraya Luis Alberto
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