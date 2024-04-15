Büyük bir adım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İlk yarıda sergiledikleri futbol için "Bize yakışmadı" ifadelerini kullanan Kartal, "Karagümrük de çok iyi hazırlanmış. İstediklerimizi yapamadık, rakibimiz izin vermedi. Tolunak Kafkas ve talebelerini kutluyorum.Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok bir bir adım attık" dedi.Kartal, çok eleştirilen Krunic içindeğerlendirmesinde bulundu. Livakovic'le ilgili olarak da "Bugüne kadarki en iyi oyunun sergiledi, onu da tebrik ediyorum" diye konuştu.İsmail Kartal hakemlerin bugün (dün) doğru maç yönettiklerini vurgulayarak "Oyuncum banadedi. Biz karşı karşıyayken penaltı verildi sonra VAR'dan iptal edildi.dedi. Olympiakos sınavına da değinerekEn önemli maçımızı oynayacağız. Yarı final için çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.Cezalı Szymanski'nin yokluğunda 10 numarada görev yapan Rade Krunic'in performansı sınıfta kalırken Bosnalı oyuncunun bu bölgede en son geçen sezon Milan'da forma giydiği ortaya çıktı. Krunic, 30. dakikada karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamadı. Oyunda kaldığı süre boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen 30 yaşındaki futbolcu ; kilit pas, hava topu, pas arası, top çalma ve orta gibi değerlerde sıfır çekti. 3 ikili mücadelenin 1'ini alırken 8 top kaybı gerçekleştirdi. Ayrıca durum 0-0'ken verdiği geri pasa taraftarlar, ıslıkla tepkisini gösterdi. İkinci yarı başında teknik direktör İsmail Kartal, Krunic'in yerine Batshuayi'yi oyuna soktu.