Eski ev sahibinden Arda Turan’a suçlama!

Arda Turan'ın Barcelona'da oynarken oturduğu evin sahibi, El Periodico'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ev sahibi, yaklaşık 230 bin euroluk zarar için dava açtı
EV SAHİBİ DAVA AÇTI
2011 ile 2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 35 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Yıldız oyuncu Madrid'deki evinden Katalunya'da başka bir eve taşınmıştı. Evin sahibi, Arda Turan'ın İspanya'dan ayrılmasından yıllar sonra İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
9 BANYO, SİNEMA ODASI
Arda Turan, Barcelona'da forma giydiği dönemde yedi yatak odası, dokuz banyo, 100 metrekarelik bir oturma odası, ses yalıtımlı bir sinema odası, sanal bir gol odası, sekiz araba kapasiteli garajı ve şehir manzaralı havuzu bulunan, 18 milyon Euro değerinde bir villada oturuyordu.
230 BİN EURO ZARAR
Arda Turan evi boşalttıktan sonra bilirkişi tarafından yaklaşık 230 bin Euro değerindeki zarar, ödenmeyen birkaç kira ile ilgili dava açılmıştı. Ev sahibi İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Arda'yı suçladı.
'KUMANDAYI HAVUZA ATARLARDI'
"Arda ve arkadaşları futbol maçı izlerken gol atıldığında, golü kimin attığına bağlı olarak televizyonun uzaktan kumandasını havuza atarlardı. Bin Euro değerinde bir uzaktan kumanda! Sanırım on ya da on beş tane atmışlardır."
ZARAR YAKLAŞIK 230 BİN EURO
Haberde ayrıca evin 2015 yılındaki orijinal haline dönmesi için yapılan harcamaların maliyet dökümü için şu ifadeler yer aldı: "Kapıların onarımı için 16.500 Euro, bahçenin yeniden canlandırılması için 23.000 Euro, mutfak için 64.300 Euro ya da villanın ev otomasyonu ve elektronik sistemlerinin yeniden çalışır hale getirilmesi için 24.500 Euro harcandığını görebilirsiniz. Sadece ışıklandırma, temizlik ve çeşitli hasarlar için 84.000 avroluk fatura var. Tüm bu paranın, mülkü kiralamaya devam edebilmek için mülk sahibi tarafından dört yıl önce ödenmesi gerekiyordu."