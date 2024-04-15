Eski ev sahibinden Arda Turan’a suçlama!

9 BANYO, SİNEMA ODASI

Arda Turan, Barcelona'da forma giydiği dönemde yedi yatak odası, dokuz banyo, 100 metrekarelik bir oturma odası, ses yalıtımlı bir sinema odası, sanal bir gol odası, sekiz araba kapasiteli garajı ve şehir manzaralı havuzu bulunan, 18 milyon Euro değerinde bir villada oturuyordu.

230 BİN EURO ZARAR

Arda Turan evi boşalttıktan sonra bilirkişi tarafından yaklaşık 230 bin Euro değerindeki zarar, ödenmeyen birkaç kira ile ilgili dava açılmıştı. Ev sahibi İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Arda'yı suçladı.