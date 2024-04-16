Fenerbahçe’nin imdat çekici Michy Batshuayi! Kariyer rekoruna son 3 gol…

Fenerbahçe, geriye düştüğü bir maçı daha kazanırken Michy Batshuayi yine başrolü üstlendi. Sezon başında Edin Dzeko'nun transferiyle ikinci plana düşen, ayrılığı düşünse de kalıp yedek güç olan Belçikalı santrfor, farkını ortaya koymayı bildi. Sahada olduğu son 4 maçın tamamında ağları sarsan 30 yaşındaki forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkarırken 7'sini sonradan girip kaydetti.

Ligde 1697 dakika süre alan Batsman lakaplı yıldız, az zamanda çok iş yaptı. Bu süreçte fileleri 22 kez bulan Batshuayi, 77.7 dakikada bir ağları havalandırarak hem taraftarlarının yüzünü güldürdü hem de Fenerbahçe'de 2021-2022'den bu yana en sık gol atan futbolcu olarak zirveyi tek başına domine etti.



KARİYER REKORU KIRMASINA SADECE 3 GOL KALDI

Geçen yıl Süper Lig'de 29 golle kral olan Enner Valencia (92.3), bu sezon zaman zaman ortaya çıkan Cengiz Ünder (98,2), 38 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Edin Dzeko (125.2) ve joker Serdar Dursun (128.6), Batshuayi'yi takip ettiler. 2022-23 sezonunun başında geldiği Fenerbahçe'de 69 karşılaşmada 42 gol kaydeden Batsman, kendine ait bir rekoru da kırmaya çok yaklaştı.

Altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 4 sezonda 120 maça çıkıp rakip fileleri 44 kez sarsan deneyimli futbolcu, 7 karşılaşmada 3 gol daha atması halinde kariyerinin en fazla gol attığı dönemine imza atacak.