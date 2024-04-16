Galatasaray’dan Matias Galarza hamlesi!

Üst üste 2. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Aslan, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom'da önceliklerden biri de orta saha transferi...

MATIAS GALARZA LİSTEDE

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hem genç hem de potansiyeli yüksek bir orta saha arayışına giren Cimbom, Belçika ekibi Genk'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Galarza'yı takibe aldı.

Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Aslan'ın Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor. Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Genk'te oynuyor.

İstikrarlı bir görüntü çizen Tangocu, 38 maçta 2308 dakika süre aldı. 25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti. Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor. Galatasaray'ın listesine aldığı Galarza, kariyerinde toplamda 80 maçta 2 gol, 3 asist üretti ve 5 gole etki etti