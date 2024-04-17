Son dakika haberi: Fatih Terim, Samet Akaydin’in bonservisini istedi!

Panathinaikos'ta teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim öncelikli olarak stoper hattını güçlendirmek istedi. Bu doğrultuda Panathinaikos, Bahia'dan Vitor Hugo ve Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yunanistan'dan Sportime'da yer alan habere göre Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu. Haberde Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bulunabileceğini belirtti.

"FARKLI BİR YÜZ GÖSTERİYOR"

Haberde Samet Akaydin için "30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamia'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil. Ancak AEK karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, playofflarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda duble yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak." denildi.

Sportime'da yer alan haberde Fatih Terim'in görevine devam etmesi durumunda Samet Akaydin'in kariyerine Panathinaikos'ta devam edebileceği aktarıldı. Bahia'dan kiralanan Vitor Hugo ile Bart Schenkeveld'in Fatih Terim'in planlarında yer almadığı belirtildi. Yunan ekibinin Jedvaj için hamle yapabileceği ve savunma rotasyonunda Terim'in Samet Akaydin'i de gelecek sezon takımda tutabileceği öne sürüldü.

Haberde Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydin'in bonservisinin alınması durumunda Yunan ekibi sarı-lacivertlilere 4 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Samet Akaydin'in de kariyerine Panathinaikos'ta devam etmek istemesi durumunda Fenerbahçe ile 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek için görüşmelerin yapılabileceği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin Panathinaikos'un kupa ve ligi zirvede bitirmesiyle doğru orantıda olduğu ve sezon sonunda görüşmelerin başlayabileceği aktarıldı. (Milliyet)