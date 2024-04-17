Son dakika haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Leandro Barreiro bombası

Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçti.

Fenerbahçe, Alman Ligi ekiplerinden Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sportif Direktör Marco Branco'nun Lüksemburglu yıldız futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

2018 yılından beri Alman kulübünde forma giyen Barreiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.