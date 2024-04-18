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Giriş Tarihi: 18.4.2024 08:21 Son Güncelleme: 18.4.2024 08:25

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 'Ya tamam ya devam' maçına çıkıyor!

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında ’Ya tamam ya devam’ maçına çıkıyor!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, bu maçı en az 2 farkla kazanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. İşte Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'deki eksikler...

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, bu kez Kadıköy'de tribünlerin büyük desteğiyle rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Mert Hakan müsabakada yer alamayacak.

NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandaki ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Kanarya, Avrupa kupalarına veda edecek.

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Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 'Ya tamam ya devam' maçına çıkıyor!
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