Fenerbahçe, Olympiakos karşısında ’Ya tamam ya devam’ maçına çıkıyor!

Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, bu kez Kadıköy'de tribünlerin büyük desteğiyle rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Mert Hakan müsabakada yer alamayacak.

NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandaki ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Kanarya, Avrupa kupalarına veda edecek.