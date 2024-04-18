Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da yarı final için sahada! Olympiakos maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko.
OLYMPIAKOS: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.
OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.
Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.