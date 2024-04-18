Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da yarı final için sahada! Olympiakos maçında ilk 11’ler belli oldu
Giriş Tarihi: 18.4.2024 20:47 Son Güncelleme: 18.4.2024 20:49

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da yarı final için sahada! Olympiakos maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da yarı final için sahada! Olympiakos maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve ilk 11’leri haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

OLYMPIAKOS: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.

OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.

Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da yarı final için sahada! Olympiakos maçında ilk 11’ler belli oldu
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