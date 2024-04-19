Can Uzun, Nürnberg-Paderborn maçında gözyaşlarını tutamadı!

Bundesliga 2'nin 30. haftasında Nürnberg evinde Paderborn'u konuk etti. Nürnberg, rakibi Paderborn'a 2-0 mağlup oldu.
CAN UZUN PENALTI KAÇIRDI
Nürnberg'in yıldızlarından olan milli oyuncumuz Can Uzun, maça ilk 11'de başladı. Can Uzun, karşılaşma 1-0 Paderborn üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra Paderborn, 61. dakikada bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Maçın 68. dakikasında yerini Sebastian Andersson'a bırakan Can Uzun, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.