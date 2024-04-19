FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc’ın yerine gelecek isim belli oldu! Görüşmeler başladı...

Sarı-lacivertli ekip orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir hamlede bulunarak Mainz'in Portekiz asıllı Lüksemburglu yıldızı Leandro Barreiro'nun peşine düştü. Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapan Barreiro'nun menajeriyle temasa geçildi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

30 Haziran'da Mainz'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 26 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. (Fotomaç)