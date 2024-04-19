SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Lundstram’a yeni teklif

Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen John Lundstram'ı da transfer etmek istiyor. Bordo-Mavililer, Lundstram için daha önce de girişimde bulunmuş ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmaya yönelik hamle yapınca geri adım atmıştı. Futbolcunun kulübü ile anlaşamaması ve sezon sonunda yollarını ayırma kararı almasının ardından Trabzonspor yeniden devreye girdi.