SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Lundstram’a yeni teklif

Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen John Lundstram'ı da transfer etmek istiyor. Bordo-Mavililer, Lundstram için daha önce de girişimde bulunmuş ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmaya yönelik hamle yapınca geri adım atmıştı. Futbolcunun kulübü ile anlaşamaması ve sezon sonunda yollarını ayırma kararı almasının ardından Trabzonspor yeniden devreye girdi.
48 MAÇTA 2 GOL VE 7 ASİSTLE OYNADI
Trabzonspor teknik ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sert ve dinamik futboluyla takıma güç katacağına inanıyor. İskoç ekibinin en istikrarlı isimleri arasında yer alan Lundstram, bu sezon 48 maçta görev yaparken takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Kariyeri boyunca Birleşik Krallık dışına çıkmayan 30 yaşındaki futbolcu, 486 maçta boy gösterirken, 31 gol ve 32 asistle oynadı.