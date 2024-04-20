Eyüpspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Berk Yıldız'ın uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Kubilay iki hamlede topun sahibi oldu.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye doğru inen Regattin'in içeriye aktardığı pasta Seşlar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sağ çaprazından Berk Yıldız'ın sert vuruşunda Murat Uçar topu çizgiden çıkardı.

83. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın içeriye çevirdiği topa Melih Kabasakal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.