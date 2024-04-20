SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arsenal, Ferdi için çıldırdı

Premier Lig'de uzun süre lider gitmesine rağmen son hafta aldığı Aston Villa yenilgisiyle yine zirveyi kaptıran Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Ferdi, bir süredir Arsenal'in takibindeydi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Almanya ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla tam not almıştı. O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.



Arsenal transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen Ada ekibinin bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 4 asistli katkı sağladı. (Akşam)

