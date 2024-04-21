Galatasaray Pendikspor CANLI İZLE | Galatasaray Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Pendikspor maçı oynanıyor. Ligdeki son 20 maçını kaybetmeyen Okan Buruk ve öğrencileri, sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala puan kaybı yaşamak istemiyor. Galatasaray'ın rakibi Pendikspor ise ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Peki Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ZIYECH VE KAAN'A İLK 11 ÖDÜLÜ

Alanya deplasmanından 4-0 ile dönüp zirvedeki yerini koruyan G.Saray'da Okan Buruk, maçın seyrini değiştiren isimleri ödüllendirecek. Serge Aurier'in yerine sağ beke Kaan Ayhan geçerken Kerem Aktürkoğlu yerine de Hakim Ziyech Alanya maçının ikinci yarısında sahaya çıktı. Bu iki oyuncunun da performansı takımı galibiyete götüren etkenlerden olurken Pendik maçında da bu ikili ilk 11'de olacak. Barış Alper'e bu kez sol kanatta yer verecek olan Buruk, Kerem ve Zaha'yı ise yanında tutacak.

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Halil, Midtsjö, Thiam, Umut

ADANA DEMİRSPOR ÖNCESİ ALARM

Sakat oyuncusu kalmayan Galatasaray'da yedek kaleci Günay'ın cezası sona erdi. Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Nelsson, Kaan, Davinson Sanchez ve Oliveira ise sarı kart sınırında. Bu oyuncular Pendikspor maçında kart görmeleri halinde Adana Demir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLIYOR

Bu sezon ceza sahası dışından Süper Lig'de 13 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom daha önce en yüksek sayıya 2016-17 sezonunda 16 golle ulaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi Pendik ise geride kalan 32 haftada 14 kez

ile ceza sahası dışından en çok gol yiyen takım durumunda.