Galatasaray’ın yıldızı Serge Aurier’e sürpriz talip!

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'tan Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, sakatlığı sebebiyle formasına geç kavuştu. Geçtiğimiz hafta ilk kez sahaya çıkan Aurier, Alanyaspor karşısında 45 dakika sahada kaldı.

AURIER İLE YOLLAR AYRILACAK

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Aurier'in sakatlık sorunu sebebiyle başka takıma gönderilmesi bekleniyor.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Nantes talip oldu. Fransız ekibinin sezonun sona ermesiyle birlikte Aurier'e imza attırması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Galatasaray, Premier Lig ekibine bonservis için 100 bin ero ödeme yapmıştı.