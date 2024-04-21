İbrahim Üzülmez: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Pendikspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İbrahim Üzülmez, "Üzüntülüyüz. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk 30-35 dakikalık süre içerisinde rakibe çok fazla alan, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Geldiğimiz günden itibaren oyuna çok fazla dokunuş yaptık. Bir oyun gücü çıkarttık. Sonuna kadar direnç gösteren, mücadele eden, kaybetse dahi herkesin alkışlayabileceği bir takım olduk. Ancak sonuç alamıyoruz. Bu da bizi üzüyor. Bugün 0-0 iken 2-3 pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik. 2-0'dan sonra 2-2'yi bulabilecek pozisyonlarımız var. Gidip atamadık. Karşımızda da ofansif anlamda yetenekli, çabuk, teknik becerisi yüksek, dripling yapabilecek oyuncular var. Barış Alper çok ön plana çıktı. Bugün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, direnç göstermeye çalıştık. Gidip atamadığınız, geçişlerde eksik yakalandığınız zaman yetenekli oyuncular affetmiyor, cezalandırıyor. Bunların sıkıntılarını yaşadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Oyuncularıma, kaybederken alkışlanan bir takım oluşturmak istediğimizi söylemiştik. Bu süreçte bu direnci gösterdik. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı, oyuncularımı da mücadelesinden ötürü tebrik ederim" diye konuştu.

Üzülmez, Umut Nayir'in ciddi bir sakatlığı olmadığını da belirtti.

"İYİ OLAN ŞAMPİYON OLSUN"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabetine de değinen İbrahim Üzülmez, "İyi olan, güçlü olan, iyi oynayan, fair-play içinde maç kazanan şampiyon olsun. Ancak beni bulunduğumuz durumdan çıkmak ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

"PENDİKSPOR'U LİGDE TUTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ligin kalanında tüm mücadelelerini vereceklerini ifade eden Üzülmez, "Çok gayret gösteriyoruz. Bugün de pozisyonlarımız var. Pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Rakip ilk pozisyonda gol atınca direncimiz azalıyor. Karakterimiz teslim olmaya müsait değil. Kalan sürede tüm mücadelemizi göstereceğiz. Haftaya Kayserispor ile final maçına çıkacağız. Kazanarak farkı kapatıp son haftaya kadar yarışı devam ettirmek istiyoruz. Pendikspor takımını sağlıklı bir şekilde limana yanaştırıp ligde tutmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.