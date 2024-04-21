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Giriş Tarihi: 21.4.2024 17:51 Son Güncelleme: 21.4.2024 17:53

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Pendikspor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Lider Galatasaray ile Pendikspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray - Pendikspor maçı haberinin tüm detayları...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Lusamba, Halil, Gökcan, Thiam, Umut.

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

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Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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