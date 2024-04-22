Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan milli takım kararı!

Galatasaray'ın yeni sözleşmesini uzattığı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve milli takım kariyerini noktaladığını söyledi.



"MİLLİ TAKIMI BIRAKTIM"

Yüzde 100 Deporte'ye konuşan Fernando Muslera, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerinin sona erdiğini kaydetti ve "Milli takım dönemini kapattım" ifadelerini kullandı.

BIELSA İLE GÖRÜŞME



Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile görüşmesini aktaran Muslera, "Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL KARARLAR"



Milli takımı bırakma kararının ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle ilgili olmadığını söyleyen Muslera, "Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler." sözlerini sarf etti.

"KEYİF ALIYORUM"



Muslera, "Bugün birlikte oynadığım takım arkadaşlarımı ve yeni gelenleri görmekten keyif alıyorum" diye konuştu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Muslera, gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği konusunda gelen sorunun ardından ise bu sorunun yanıtını hala bilmediğini kaydetti. Muslera ayrıca Wanderers ve Nacional'den kendisine ilgi olduğunu söyledi.

"BELKİ İZİN VERMEZLER"



Uruguaylı eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var ve geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

"DURUMU BİLİYORLARDI"



Nacional ve Penarol başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi söyleyen Fernando Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM BURADA"



Penarol'da oynama ihtimali sorulan 37 yaşındaki futbolcu, "Bilmiyorum, onara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası [Galatasaray] olduğunu söyledim." cevabını verdi.