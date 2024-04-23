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Giriş Tarihi: 24.4.2024 00:47

Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye acımadı

AA
Arsenal, Londra derbisinde Chelsea’ye acımadı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, derbi maçta, Chelsea'yi konuk etti.

Arsenal, 4. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 52. dakikada Benjamin White, 57. ve 65. dakikalarda Kai Havertz'in golleriyle Arsenal, farkı dörde çıkardı.

Benjamin White'ın 70. dakikadaki golüyle Arsenal, 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Liverpool'un 74 puanı, iki maç eksiği olan Manchester City'nin 73 puanı bulunuyor.

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Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye acımadı
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