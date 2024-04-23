Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Umut Meler için kritik gün! EURO 2024 hakemleri açıklanıyor
Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:05 Son Güncelleme: 23.4.2024 10:10

Halil Umut Meler için kritik gün! EURO 2024 hakemleri açıklanıyor

Halil Umut Meler için kritik gün! EURO 2024 hakemleri açıklanıyor

UEFA, EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıklayacak. FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in Almanya'ya gidecek isimler içinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

10 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemler belli oluyor. A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı dev organizasyon öncesinde UEFA Hakem Komitesi bugün toplanarak, düdük çalacak hakemlerin listesini açıklayacak.

Türkiye'den ise 2013'ten bu yana FIFA kokartı sahibi olan Halil Umut Meler yer alıyor. 38 yaşındaki hakemin, yapılacak toplantının ardından EURO 2024'te olup olmayacağı belli olacak. Kulislere göre Meler'in, Almanya'ya gidecek isimler içinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemizi temsil etmesi beklenen İzmir doğumlu hakem, Süper Lig'de 167 maça çıkarken uluslararası arenada 34 müsabaka yönetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Umut Meler için kritik gün! EURO 2024 hakemleri açıklanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA