Halil Umut Meler için kritik gün! EURO 2024 hakemleri açıklanıyor

10 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemler belli oluyor. A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı dev organizasyon öncesinde UEFA Hakem Komitesi bugün toplanarak, düdük çalacak hakemlerin listesini açıklayacak.

Türkiye'den ise 2013'ten bu yana FIFA kokartı sahibi olan Halil Umut Meler yer alıyor. 38 yaşındaki hakemin, yapılacak toplantının ardından EURO 2024'te olup olmayacağı belli olacak. Kulislere göre Meler'in, Almanya'ya gidecek isimler içinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemizi temsil etmesi beklenen İzmir doğumlu hakem, Süper Lig'de 167 maça çıkarken uluslararası arenada 34 müsabaka yönetti.