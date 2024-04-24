Bayern Münih yeni hocasını buldu: Ralf Rangnick

Sezon sonunda teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih, Ralf Rangnick ile anlaşmaya çok yakın...

Bild ve Sky Almanya'da yer alan habere göre; Bayern Münih, 'C Planı' olarak Ralf Rangnick ile masaya oturdu ve hemen hemen tüm şartlarda anlaşma sağladı. Rangnick'in transfer üzerinde tek söz sahibi olmasını kabul eden Bayern Münih'i düşündüren ise birkaç konu var.

Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü yapan Rangnick'in en erken temmuz ortasında takımın başında olması Bayern'i düşündüren ilk konu. İkinci konu ise Avusturya Futbol Federasyonu'na ödenecek tazminatın yüksek olması... Bayern Münih, bu konularda bir çözüm bularak Rangnick ile anlaşmayı hedefliyor.