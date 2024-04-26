Trabzonspor, John Lundstram ile prensipte anlaştı

Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavililer, İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER İMZA AŞAMASINDA

Transferin imza aşamasında olduğu belirtilirken, Lundstram'ın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna geleceğini ve yaz transfer döneminde Trabzonspor'a bonservissiz şekilde transfer olacağı da aktarıldı.

2021/22 sezonunun başında Sheffield United'dan Rangers'a transfer olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, İskoç ekibinin forması ile çıktığı 149 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.