Mutlu son!

Türk futbolseverlerin merakla beklediği an dün gece yaşandı… İspanya La Liga'nın 33. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederken eflatun-beyazlıları galibiyete taşıyan gol, Arda Güler'den geldi. Ligde ilk kez 11'de başlayan 19 yaşındaki oyuncu,Arda bu süre içerisinde 35 kez topla buluştu, 16 pasında 15 isabet kaydetti.Genç yıldız 1 de orta yaptı ancak isabetsizdi. Rakip kaleye de 3 şut attı ve 1 gol kaydetti.milli futbolcumuz, 10 ikili mücadeleye girip 5'inden galip ayrıldı. 15. dakikada ise bir pozisyon sonrası itirazları nedeniyle sarı kart gördü.ardından sosyal medyada milli futbolcumuza övgü yağdı. Takım arkadaşlarının tebrik ettiği Arda'nın geleceğiyle ilgili gelen bir soruya teknik direktör Carlo Ancelotti şu yanıtı verdi: