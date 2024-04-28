Adanaspor ile Manisa FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Demba Diallo'nun pasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada ceza sahasının dışından Sandro Lima'nın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
27. dakikada ceza alanına yapılan ortada Manisa Futbol Kulübü kalecisi Erhan Erentürk'ün kontrol edemediği topla buluşan Jr. Fernandes topu ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada Dabo'nun uzak mesafeden gerçekleştirdiği sert vuruşta top kaleyi bulmadı.
61. dakikada gelişen Adanaspor atağında Oberlin'in şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.
90. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Sandro Lima'nın şutunda top dışarı çıktı.