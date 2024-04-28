Divan seçimine Yıldırım damgası

F.Bahçe'de dün yapılan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimlerine Aziz Yıldırım damga vurdu… Başkanlık koltuğunu Ali Koç'a devretmesinin ardından divan kurulu toplantılarınaEski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'na divan başkanlığı için destek olmak isteyen Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ve eski yöneticilerinin de yer aldığı bir ekiple birlikte tekneyle tesislere giriş yaptı.Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nihat Tokat'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Benim adıma konuşma. Onunla onu barıştıracağım, bununla bunu… Böyle konuşma. Lütfen! Bilmediğin konularda teklif yapma. Ben sizi tanımıyorum, bunlar ayıp şeyler."F.Bahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimlerinde ipi Şekip Mosturoğlu göğüsledi. Aziz Yıldırım yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat ile yarıştı. 1590 üyenin katıldığı seçimde Mosturoğlu 1177 oy ile açık fark atarken ekibi ile büyük sevinç yaşadı. Mosturoğlu, şunları söyledi: "Demokrasi kazandı. Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Seçim süreci boyunca bize her türlü imkanı sağladı, destek verdi."