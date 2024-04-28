Kayserispor geriden gelerek kazandı! Pendikspor evinde kayıp...

50'nci dakikada Nazon, Murat Akça'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar verdi.

56'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza yayı içinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Bourabia, sol köşeye yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

71'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Eze'nin arka direğe ortasında Thiam topla buluştu. Bu oyuncunun yakın mesafeden kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, elle oynama sebebiyle golü iptal etti.

90'ıncı dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bourabia, rakibinin ayağına basınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada merkezde topla buluşan Diaby'nin uzak mesafeden şutunda topu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

Mücadele Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.