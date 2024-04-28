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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Plana sadık kal!

YUNUS EMRE SEL
Plana sadık kal!

Rakibin düşme hattından uzaklaşmaya çalıştığını hatırlatan teknik direktör Abdullah Avcı, “İşimiz zor olacak. Hata yapmak yok” dedi

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, bugün küme düşme potasının bir puan üzerinde yer alan Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi oyuncularına moral yüklemesi yapan teknik direktör Abdullah Avcı, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. İşlerinin kolay olmayacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip maça büyük önem veriyor. Biz kazanıp rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmeliyiz. Kalan haftalarda üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" dedi. Bu arada bordo-mavili takımda sınırda olan Mendy, Baniya, Uğurcan ve Berat sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı olacak.

ENİS'E 3 MAÇ CEZA ÇIKTI
Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası maçında topsuz alanda rakibinin karnına attığı yumruk nedeniyle kırmızı kart gören Enis Destan'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un genç yıldızına 'şiddetli hareketi' nedeniyle 3 maç men cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcu, 39 bin TL para cezasına çarptırıldı. Enis cezasını kupada çekecek.
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Plana sadık kal!
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