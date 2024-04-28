Plana sadık kal!

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, bugün küme düşme potasının bir puan üzerinde yer alan Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi oyuncularına moral yüklemesi yapan teknik direktör Abdullah Avcı, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. İşlerinin kolay olmayacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı,dedi. Bu arada bordo-mavili takımda sınırda olan Mendy, Baniya, Uğurcan ve Berat sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı olacak.Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası maçında topsuz alanda rakibinin karnına attığı yumruk nedeniyle kırmızı kart gören Enis Destan'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un genç yıldızına 'şiddetli hareketi' nedeniyle 3 maç men cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcu, 39 bin TL para cezasına çarptırıldı. Enis cezasını kupada çekecek.