Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızı Joel Matip’e ilginç teklif!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasında olan puan farkının açılmasına engel oldu. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacak olan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.



Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.



Ancak Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.



İTALYANLARIN DA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.



8 SENEDE 140 MAÇ KAÇIRDI

2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. Fotomaç'ın haberine göre 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.