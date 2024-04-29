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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:37

Liverpool, Salah'tan 170 milyon Euro bekliyor

Liverpool, Salah’tan 170 milyon Euro bekliyor

Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın yıldız oyuncu için istediği bonservis bedelini belirledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Jürgen Klopp'un yerine teknik direktörlüğe Arne Slot'u getirmeye hazırlanan Liverpool, yeni teknik direktörüne transfer bütçesi verebilmek için Salah'ın satışını düşünmeye başladı.

Yaz aylarında Salah için Suudi Arabistan ekiplerinden gelen 170 milyon euro'luk teklifleri reddeden Liverpool yönetimi, Salah'ın gelecek yaz satılması durumunda 120-170 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 42 maça çıkan Salah, bu maçlarda 24 gol 13 asistlik performans gösterdi.

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Liverpool, Salah'tan 170 milyon Euro bekliyor
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