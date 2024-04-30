Matematik yetmez!

Ligde sona az kaldı. G.Saray 4 puan farkla önde ve genel kanıya göre yüzde 90 şampiyon. Fenerbahçe ise hâlâ ümitli. Sizin düşünceniz nedir?
LEVENT TÜZEMEN:
Ligde
360 dakika var. Galatasaray 4 puanlık
bir avantaj yakaladı ancak
Fenerbahçe ile evinde oynayacak.
Şimdiden 'Şampiyon
oldu" demek hatalı
olur ve bu, oyuncular
üzerinde ciddi bir
rehavet yaratır. Her
maçın ayrı bir hikâyesi
var. Sarı-kırmızılı takım, eğer Sivas ve Karagümrük maçlarını kazanır, F.Bahçe derbisine 4 puan önde çıkarsa şampiyonluktan söz edebiliriz.
Ancak Galatasaray, final haftalarına
gelindiğinde nasıl oynanacağını iyi
biliyor. Okan Buruk'un elinde şampiyonluk
yaşamış Mertens, İcardi,
Torreira, Nelsson, Abdülkerim,
Muslera gibi çok tecrübeli ve
deneyimli oyuncular bulunuyor. Sonuçta Galatasaray, henüz şampiyon olmadı ama avucunda tuttuğu 24. şampiyonluğu bırakmayacak bir reflekse sahip.
ALİ GÜLTİKEN:
Şu anda ligin boyu kısaldı, 4 maç kaldı. 4 puan fark ve kendi evinizde oynayacağınız bir derbi maçını düşündüğümüzde ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin rakibine karşı alacağı 1 galibiyetle ipi göğüsleyebileceği bir fikstür olsaydı o zaman denge biraz daha farklı olabilirdi. Fakat rakibinin en az bir maçta takılıp Fenerbahçe'nin ise Rams Park'ta yenmesi gerekiyor. Bu matematiksel olarak olabilir gibi görünse de Galatasaray'ın kazanma istikrarına baktığımızda çok da kolay görünmüyor.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Büyük yarışta bitime dört hafta kala her şey Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması şampiyonluğa yetmiyor. Galatasaray'ın elinde iki beraberlik hakkı var.
Bunun biri de rakibine karşı olabilir. Çok büyük bir avantaj var ceplerinde... Fenerbahçe ne olursa olsun hepsini kazanmak zorunda. Sonuç Rams Park'ta belli olacak gibi. 19 Mayıs haftasını bekleyeceğiz.
FATİH DOĞAN:
Galatasaray, önde girdiği son 15 şampiyonluk yarışında hiç kaybeden taraf olmamış. Bununla birlikte geçen yılın şampiyonluk apoletini ve onun rahatlığını taşıyor. Bunun yanı sıra psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiğinin ertesi günü '5'i 1 yerde' imzalı gövde gösterisi yapmış ve yıldızlarının motivasyonunu yükseltmişti. Hocaya güven neredeyse yüzde 100, son 4 haftaya girilirken rakibinin 4 puan önünde. Fenerbahçe'ye gelince…
Rakibinde olmayan birçok handikabı üzerinde barındırıyor. Yani özetle Fenerbahçe'nin bu şartlarda matematiksel olarak şansı olsa da bunu gerçekleştirmesi mucizevi bir süreç gerektiriyor.
ÇÜRÜK OLMADIKLARINI KANITLAMALILAR
Beşiktaş derbi kazanmayı da unuttu. Muçi ve Al Musrati'ye verilen 22 milyon Euro büyük eleştiri konusu. Kupa için futbol umut veriyor mu? Seçime gitmeli mi Beşiktaş. Nasıl kurtulur?
LEVENT TÜZEMEN:
Eğer yapılanlar gelecek sezona
damga vuracaksa Sayın Hasan Arat, devam edip etmeme
konusunda şapkasını önüne koyup günahlarını ve sevaplarını
ölçmelidir. Beşiktaş'ın oyun kalitesi çok sıkıntılı. Samet
Aybaba'nın 'çürümüş takım' ifadesi bence oyuncuların zihinlerini
bulandırdı. Eğer oyuncular, "Biz çöp takım değiliz" anlayışına
bürünüp kupayı alırlarsa Aybaba'ya en güzel yanıtı vermiş
olurlar hem de camiayı mutlu ederler.
ALİ GÜLTİKEN:
Zaten yeni bir seçim yapıldı ve
bu sürecin önünde 1 yıl daha var. Seçim bundan sonra
normal zamanında yapılacaktır. Bozuk bir şeyi yeniden
tamir edip mükemmel işler hale getirebilmek her
zaman çok zordur. Bu tür durumlarda yeni gelen yönetimler için en önemli şey sakin kalabilmekten geçer.
Devre arasında oyuncu transfer
etmek yanlış değil ama Beşiktaş tarihinin
en yüksek maliyetleriyle bu oyuncular alındığında
ve bunların saha karşılıkları istenilen
ölçüde olmadığında eleştiriler de olacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ:
En iyi oyuncu bile
plansız bir takımda kaybolur gider. Muçi kendini
parlattı. Al Musrati ise daha ne yapacağını bilemiyor.
Serdar Topraktepe ile bir ivme kazandılar. 10 kişi ile Fenerbahçe'ye kafa tuttular ve bunlar Samet Aybaba'nın oyunculara yönelik sert mesajından sonra oldu
. O yüzden Topraktepe 'karakter' üzerine demeç kuruyor.
Yani oyuncular da Aybaba'ya mesaj gönderiyor.
FATİH DOĞAN:
Beşiktaş yanlış transferlerden
çok çekti, artık nokta atışı transfer ve yapılanmayı gerçekleştiremezse
Hasan Arat yönetimi, kaostan çıkamaz.
Muçi, potansiyeli olan bir futbolcu. Oyunda
liderliği alabilmesi için zamana ihtiyacı var. Derbi
maçında yeni aldığınız Svensson yok. Necip sağ
bek oynamak zorunda kalıyor. Worrall bir katkı
sağlayamıyor. Takıma en az 10 tane nokta atışı transfer şart.
Ligde 5.'liğe kadar düştü. Hem
Avrupa hem prestij hem de psikolojik toparlanma için
Türkiye Kupası, tarihinde hiç olmadığı kadar önemli.
AYBABA NE DEMIŞTI:
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, şunları söylemişti: "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz, Onların çok gerisinde kaldık. Yeniden yapılanıyoruz. Hazır hiçbir şey yok."
TIMUR MUTFAKTA KALMALI!
Galatasaray'da Dursun Özbek tekrar adaylığını açıkladı. Kulislerde Abdurrahim Albayrak'ın döneceği konuşuluyor. Bir dedikodu daha var; Erden Timur yeni dönemde olmayacak. Timur devam etmeli mi? Albayrak yönetime döner mi?
LEVENT TÜZEMEN:
Dursun Özbek'in başkanlığa
devam etmesi G.Saray menfaatleri için doğru
bir karardır. İki yılda Özbek ve yönetimi, ciddi projelere imza attı.
Ekonomik açıdan kulüp son yıllarda
hiç olmadığı kadar rahatlayacak bir ortama geldi.
Bankalar Birliği'nden çıkıldığında G.Saray, sırtındaki
ağır bir yükten kurtulacak. Yeni yönetimde Erden
Timur mutlaka olmalı. Eğer Erden Bey, G.Saray'ın
gelecek yıllarında yer almak istiyorsa mutlaka mutfakta
çalışmalı ve G.Saray'ın işleyiş tarzını öğrenip
özümlemeli. Abdurrahim Albayrak, her dönemde yönetimlerde olmak ister.
Dursun Bey'in kadrosuna
girip girmeyeceğini ancak G.Saray camiası belirler.
Sürpriz isimlere de tanık olabiliriz.
ALİ GÜLTİKEN:
İki yıl üst üste şampiyon olmuş
bir başkan ve yönetimi, doğal olarak devam etmeli
olgusu her zaman kabul görür. Galatasaray ipi göğüslerse Dursun Başkan dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum.
Elbette aynı durum futbolun
başında olan Erden Timur için de geçerli. Bu pozisyon çok zor bir görev.
Büyük baskı altında yaşıyorsunuz.
Kendisi bu anlamda bir yorgunluk yaşamıyorsa
devam edeceğini düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Abdurrahim Albayrak'ın iki
önemli özelliği var; biri oyuncu grubuyla kurduğu
pozitif ilişki, biri kulübün ihtiyacı olduğu anda
köprü finansman sağlaması. Muhtemelen Erden Timur da aynı özellikleri ile kulüpte yer kaplıyor.
Dolayısı ile biri yoksa, diğeri olmalı. Bu stratejik bir
karar ve eksikliği kapamak üstüne. Dursun Özbek
doğru yönetim planlaması yapıyor.