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Giriş Tarihi: 30.4.2024

Matematik yetmez!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Matematik yetmez!

SABAH Spor yazarları, Süper Lig’de sona yaklaşan şampiyonluk yarışını ve gündemdeki önemli konuları değerlendirdi

Ligde sona az kaldı. G.Saray 4 puan farkla önde ve genel kanıya göre yüzde 90 şampiyon. Fenerbahçe ise hâlâ ümitli. Sizin düşünceniz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Ligde 360 dakika var. Galatasaray 4 puanlık bir avantaj yakaladı ancak Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Şimdiden 'Şampiyon oldu" demek hatalı olur ve bu, oyuncular üzerinde ciddi bir rehavet yaratır. Her maçın ayrı bir hikâyesi var. Sarı-kırmızılı takım, eğer Sivas ve Karagümrük maçlarını kazanır, F.Bahçe derbisine 4 puan önde çıkarsa şampiyonluktan söz edebiliriz. Ancak Galatasaray, final haftalarına gelindiğinde nasıl oynanacağını iyi biliyor. Okan Buruk'un elinde şampiyonluk yaşamış Mertens, İcardi, Torreira, Nelsson, Abdülkerim, Muslera gibi çok tecrübeli ve deneyimli oyuncular bulunuyor. Sonuçta Galatasaray, henüz şampiyon olmadı ama avucunda tuttuğu 24. şampiyonluğu bırakmayacak bir reflekse sahip.




ALİ GÜLTİKEN: Şu anda ligin boyu kısaldı, 4 maç kaldı. 4 puan fark ve kendi evinizde oynayacağınız bir derbi maçını düşündüğümüzde ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin rakibine karşı alacağı 1 galibiyetle ipi göğüsleyebileceği bir fikstür olsaydı o zaman denge biraz daha farklı olabilirdi. Fakat rakibinin en az bir maçta takılıp Fenerbahçe'nin ise Rams Park'ta yenmesi gerekiyor. Bu matematiksel olarak olabilir gibi görünse de Galatasaray'ın kazanma istikrarına baktığımızda çok da kolay görünmüyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Büyük yarışta bitime dört hafta kala her şey Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması şampiyonluğa yetmiyor. Galatasaray'ın elinde iki beraberlik hakkı var. Bunun biri de rakibine karşı olabilir. Çok büyük bir avantaj var ceplerinde... Fenerbahçe ne olursa olsun hepsini kazanmak zorunda. Sonuç Rams Park'ta belli olacak gibi. 19 Mayıs haftasını bekleyeceğiz.




FATİH DOĞAN: Galatasaray, önde girdiği son 15 şampiyonluk yarışında hiç kaybeden taraf olmamış. Bununla birlikte geçen yılın şampiyonluk apoletini ve onun rahatlığını taşıyor. Bunun yanı sıra psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiğinin ertesi günü '5'i 1 yerde' imzalı gövde gösterisi yapmış ve yıldızlarının motivasyonunu yükseltmişti. Hocaya güven neredeyse yüzde 100, son 4 haftaya girilirken rakibinin 4 puan önünde. Fenerbahçe'ye gelince… Rakibinde olmayan birçok handikabı üzerinde barındırıyor. Yani özetle Fenerbahçe'nin bu şartlarda matematiksel olarak şansı olsa da bunu gerçekleştirmesi mucizevi bir süreç gerektiriyor.

ÇÜRÜK OLMADIKLARINI KANITLAMALILAR

Beşiktaş derbi kazanmayı da unuttu. Muçi ve Al Musrati'ye verilen 22 milyon Euro büyük eleştiri konusu. Kupa için futbol umut veriyor mu? Seçime gitmeli mi Beşiktaş. Nasıl kurtulur?

LEVENT TÜZEMEN: Eğer yapılanlar gelecek sezona damga vuracaksa Sayın Hasan Arat, devam edip etmeme konusunda şapkasını önüne koyup günahlarını ve sevaplarını ölçmelidir. Beşiktaş'ın oyun kalitesi çok sıkıntılı. Samet Aybaba'nın 'çürümüş takım' ifadesi bence oyuncuların zihinlerini bulandırdı. Eğer oyuncular, "Biz çöp takım değiliz" anlayışına bürünüp kupayı alırlarsa Aybaba'ya en güzel yanıtı vermiş olurlar hem de camiayı mutlu ederler.




ALİ GÜLTİKEN: Zaten yeni bir seçim yapıldı ve bu sürecin önünde 1 yıl daha var. Seçim bundan sonra normal zamanında yapılacaktır. Bozuk bir şeyi yeniden tamir edip mükemmel işler hale getirebilmek her zaman çok zordur. Bu tür durumlarda yeni gelen yönetimler için en önemli şey sakin kalabilmekten geçer. Devre arasında oyuncu transfer etmek yanlış değil ama Beşiktaş tarihinin en yüksek maliyetleriyle bu oyuncular alındığında ve bunların saha karşılıkları istenilen ölçüde olmadığında eleştiriler de olacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: En iyi oyuncu bile plansız bir takımda kaybolur gider. Muçi kendini parlattı. Al Musrati ise daha ne yapacağını bilemiyor. Serdar Topraktepe ile bir ivme kazandılar. 10 kişi ile Fenerbahçe'ye kafa tuttular ve bunlar Samet Aybaba'nın oyunculara yönelik sert mesajından sonra oldu. O yüzden Topraktepe 'karakter' üzerine demeç kuruyor. Yani oyuncular da Aybaba'ya mesaj gönderiyor.
FATİH DOĞAN: Beşiktaş yanlış transferlerden çok çekti, artık nokta atışı transfer ve yapılanmayı gerçekleştiremezse Hasan Arat yönetimi, kaostan çıkamaz. Muçi, potansiyeli olan bir futbolcu. Oyunda liderliği alabilmesi için zamana ihtiyacı var. Derbi maçında yeni aldığınız Svensson yok. Necip sağ bek oynamak zorunda kalıyor. Worrall bir katkı sağlayamıyor. Takıma en az 10 tane nokta atışı transfer şart. Ligde 5.'liğe kadar düştü. Hem Avrupa hem prestij hem de psikolojik toparlanma için Türkiye Kupası, tarihinde hiç olmadığı kadar önemli.

AYBABA NE DEMIŞTI: Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, şunları söylemişti: "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz, Onların çok gerisinde kaldık. Yeniden yapılanıyoruz. Hazır hiçbir şey yok."

TIMUR MUTFAKTA KALMALI!

Galatasaray'da Dursun Özbek tekrar adaylığını açıkladı. Kulislerde Abdurrahim Albayrak'ın döneceği konuşuluyor. Bir dedikodu daha var; Erden Timur yeni dönemde olmayacak. Timur devam etmeli mi? Albayrak yönetime döner mi?

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Özbek'in başkanlığa devam etmesi G.Saray menfaatleri için doğru bir karardır. İki yılda Özbek ve yönetimi, ciddi projelere imza attı. Ekonomik açıdan kulüp son yıllarda hiç olmadığı kadar rahatlayacak bir ortama geldi. Bankalar Birliği'nden çıkıldığında G.Saray, sırtındaki ağır bir yükten kurtulacak. Yeni yönetimde Erden Timur mutlaka olmalı. Eğer Erden Bey, G.Saray'ın gelecek yıllarında yer almak istiyorsa mutlaka mutfakta çalışmalı ve G.Saray'ın işleyiş tarzını öğrenip özümlemeli. Abdurrahim Albayrak, her dönemde yönetimlerde olmak ister. Dursun Bey'in kadrosuna girip girmeyeceğini ancak G.Saray camiası belirler. Sürpriz isimlere de tanık olabiliriz.




ALİ GÜLTİKEN: İki yıl üst üste şampiyon olmuş bir başkan ve yönetimi, doğal olarak devam etmeli olgusu her zaman kabul görür. Galatasaray ipi göğüslerse Dursun Başkan dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. Elbette aynı durum futbolun başında olan Erden Timur için de geçerli. Bu pozisyon çok zor bir görev. Büyük baskı altında yaşıyorsunuz. Kendisi bu anlamda bir yorgunluk yaşamıyorsa devam edeceğini düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Abdurrahim Albayrak'ın iki önemli özelliği var; biri oyuncu grubuyla kurduğu pozitif ilişki, biri kulübün ihtiyacı olduğu anda köprü finansman sağlaması. Muhtemelen Erden Timur da aynı özellikleri ile kulüpte yer kaplıyor. Dolayısı ile biri yoksa, diğeri olmalı. Bu stratejik bir karar ve eksikliği kapamak üstüne. Dursun Özbek doğru yönetim planlaması yapıyor.
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