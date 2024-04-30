Matematik yetmez!

ÇÜRÜK OLMADIKLARINI KANITLAMALILAR

TIMUR MUTFAKTA KALMALI!

Ligde360 dakika var. Galatasaray 4 puanlıkbir avantaj yakaladı ancakFenerbahçe ile evinde oynayacak.Şimdiden 'Şampiyonoldu" demek hatalıolur ve bu, oyuncularüzerinde ciddi birrehavet yaratır. Hermaçın ayrı bir hikâyesivar.Ancak Galatasaray, final haftalarınagelindiğinde nasıl oynanacağını iyibiliyor. Okan Buruk'un elinde şampiyonlukyaşamış Mertens, İcardi,Torreira, Nelsson, Abdülkerim,Muslera gibi çok tecrübeli vedeneyimli oyuncular bulunuyor.Şu anda ligin boyu kısaldı, 4 maç kaldı. 4 puan fark ve kendi evinizde oynayacağınız bir derbi maçını düşündüğümüzde ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin rakibine karşı alacağı 1 galibiyetle ipi göğüsleyebileceği bir fikstür olsaydı o zaman denge biraz daha farklı olabilirdi. Fakat rakibinin en az bir maçta takılıp Fenerbahçe'nin ise Rams Park'ta yenmesi gerekiyor. Bu matematiksel olarak olabilir gibi görünse de Galatasaray'ın kazanma istikrarına baktığımızda çok da kolay görünmüyor.Büyük yarışta bitime dört hafta kala her şey Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması şampiyonluğa yetmiyor.Bunun biri de rakibine karşı olabilir. Çok büyük bir avantaj var ceplerinde... Fenerbahçe ne olursa olsun hepsini kazanmak zorunda.Galatasaray, önde girdiği son 15 şampiyonluk yarışında hiç kaybeden taraf olmamış. Bununla birlikte geçen yılın şampiyonluk apoletini ve onun rahatlığını taşıyor. Bunun yanı sıra psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiğinin ertesi günü '5'i 1 yerde' imzalı gövde gösterisi yapmış ve yıldızlarının motivasyonunu yükseltmişti. Hocaya güven neredeyse yüzde 100, son 4 haftaya girilirken rakibinin 4 puan önünde.Rakibinde olmayan birçok handikabı üzerinde barındırıyor. Yani özetle Fenerbahçe'nin bu şartlarda matematiksel olarak şansı olsa da bunu gerçekleştirmesi mucizevi bir süreç gerektiriyor.Eğer yapılanlar gelecek sezonadamga vuracaksa Sayın Hasan Arat, devam edip etmemekonusunda şapkasını önüne koyup günahlarını ve sevaplarınıölçmelidir. Beşiktaş'ın oyun kalitesi çok sıkıntılı. SametAybaba'nın 'çürümüş takım' ifadesi bence oyuncuların zihinlerinibulandırdı. Eğer oyuncular, "Biz çöp takım değiliz" anlayışınabürünüp kupayı alırlarsa Aybaba'ya en güzel yanıtı vermişolurlar hem de camiayı mutlu ederler.Zaten yeni bir seçim yapıldı vebu sürecin önünde 1 yıl daha var. Seçim bundan sonranormal zamanında yapılacaktır. Bozuk bir şeyi yenidentamir edip mükemmel işler hale getirebilmek herzaman çok zordur.Devre arasında oyuncu transferetmek yanlış değil ama Beşiktaş tarihininen yüksek maliyetleriyle bu oyuncular alındığındave bunların saha karşılıkları istenilenölçüde olmadığında eleştiriler de olacaktır.En iyi oyuncu bileplansız bir takımda kaybolur gider. Muçi kendiniparlattı. Al Musrati ise daha ne yapacağını bilemiyor.Serdar Topraktepe ile bir ivme kazandılar.. O yüzden Topraktepe 'karakter' üzerine demeç kuruyor.Yani oyuncular da Aybaba'ya mesaj gönderiyor.Beşiktaş yanlış transferlerdençok çekti, artık nokta atışı transfer ve yapılanmayı gerçekleştiremezseHasan Arat yönetimi, kaostan çıkamaz.Muçi, potansiyeli olan bir futbolcu. Oyundaliderliği alabilmesi için zamana ihtiyacı var. Derbimaçında yeni aldığınız Svensson yok. Necip sağbek oynamak zorunda kalıyor. Worrall bir katkısağlayamıyor.Ligde 5.'liğe kadar düştü. HemAvrupa hem prestij hem de psikolojik toparlanma içinTürkiye Kupası, tarihinde hiç olmadığı kadar önemli.Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, şunları söylemişti: "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz, Onların çok gerisinde kaldık. Yeniden yapılanıyoruz. Hazır hiçbir şey yok."Dursun Özbek'in başkanlığadevam etmesi G.Saray menfaatleri için doğrubir karardır.Ekonomik açıdan kulüp son yıllardahiç olmadığı kadar rahatlayacak bir ortama geldi.Bankalar Birliği'nden çıkıldığında G.Saray, sırtındakiağır bir yükten kurtulacak. Yeni yönetimde ErdenTimur mutlaka olmalı. Eğer Erden Bey, G.Saray'ıngelecek yıllarında yer almak istiyorsa mutlaka mutfaktaçalışmalı ve G.Saray'ın işleyiş tarzını öğrenipözümlemeli.Dursun Bey'in kadrosunagirip girmeyeceğini ancak G.Saray camiası belirler.İki yıl üst üste şampiyon olmuşbir başkan ve yönetimi, doğal olarak devam etmeliolgusu her zaman kabul görür.Elbette aynı durum futbolunbaşında olan Erden Timur için de geçerli.Büyük baskı altında yaşıyorsunuz.Kendisi bu anlamda bir yorgunluk yaşamıyorsadevam edeceğini düşünüyorum.Abdurrahim Albayrak'ın ikiönemli özelliği var; biri oyuncu grubuyla kurduğupozitif ilişki, biri kulübün ihtiyacı olduğu andaköprü finansman sağlaması.Dolayısı ile biri yoksa, diğeri olmalı. Bu stratejik birkarar ve eksikliği kapamak üstüne. Dursun Özbekdoğru yönetim planlaması yapıyor.