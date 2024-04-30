Rade Krunic adeta dert yandı!

"FENERBAHÇE'DE BASKI ÇOK AĞIR"



Fenerbahçe'deki baskının gerçek futbolunun önüne geçtiği ifade eden Rade, yakın çevresine, Türkiye'de, İtalya'dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti. Milan gibi dünya devi olan bir kulüpte şans bulan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli kulübe kiralık gibi gelse de, sarı-lacivertliler küme düşmediği takdirde satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. Bu arada Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da, İsmail Yüksek'in sezonu kapamasının ardından 6 numaraya çareler aradığı ifade edildi.

