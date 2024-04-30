SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’dan Jota Silva bombası

Süper Lig'in bitmesine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Branco, Portekiz'den Jota Silva'yı yakın takibe aldı.

Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden olan Vitoria Guimaraes'in yıldızı Jota Silva için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco nabız yokluyor. Branco'nun Benfica ve Porto'nun da peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcu için forma garantisi ve son dönemde Avrupa'nın üst düzey ekiplerine yapılan oyuncu satışlarını koz olarak sürüp Transfer yarışında bir adım öne geçmesi bekleniyor.

JOTA SILVA'NIN KARNESİ

24 yaşındaki Jota Silva bu sezon Vitoria Guimaraes formasını 39 maçta giydi. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. 22 kez skor katkısı veren Jota Silva'nın takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sol kanat, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fanatik)