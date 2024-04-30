SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Bu Mertens kaçmaz

Geçen sezonun başında Napoli'den ayrılıp bedelsiz olarak G.Saray ile anlaşan Dries Mertens, bu sezonun başında ise kulübede düşünüldü. Belçikalı oyuncu haftalar geçtikçe yaşın önemli olmadığını izletirken final haftalarında ise gövde gösterisi yaptı. 1987 doğumlu olan yıldız oyuncu, yaşını sahaya yansıtmayıp koşu mesafelerinde zirveye oynarken istatistikleri ile de göz kamaştırıyor.

Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken, bu sezon toplamda ise 9 gol, 13 asist kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, futbolu bırakacağını açıklamasının üstünden zaman geçtikçe performansını artırınca 'devam' kararını da verdi. Mertens ile G.Saray yönetimi yeniden masaya oturmaya hazırlanırken, taraftarlar da başarılı hücumcunun takımda kalmasından yana.

CİROLU PİZZA HEDİYESİ

G.Saray ile şampiyonluğa koşan Mertens, 2 günlük izinde soluğu Napoli'de aldı. 36 yaşındaki oyuncu, eşi ve oğlu Ciro ile sıcak havayı deniz kenarında geçirirken Napoli halkından da büyük ilgi gördü. Mertens'e üstünde oğlu Ciro'nun adının yazılı olduğu pizza sunuldu.