Trabzonspor’da Onuachu için formül hazır! Cham ve Benes için yoğun mesai…

Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşen takımı, 3 gol, bir asistle galibiyete taşıyan Paul Onuachu, 109 gün sonra yaptığı bu katkıyla, bordomavililerin tekrar en golcü oyuncusu konumuna geldi. Nijeryalı forvet, karşılaşma sonrası Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini bir kez daha belirtti. Ancak başkan Ertuğrul Doğan, bonservisle değil kiralama yoluyla bu transferi bitirmeleri gerektiğini hatırlattı. Doğan, "O burada mutlu, biz onunla olduğumuz için mutluyuz. Görüşüyoruz ancak o bonservis bedelini ödeyemeyiz. Ancak yine kiralama formülü olabilir" dedi. Trabzonspor, Onuachu'nun yeniden kiralanması için Southampton kulübü ile görüşmelere başladı.

2026'YA KADAR KONTRATI DEVAM EDİYOR

Southampton, Ocak 2023'te 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği oyuncuyu, küme düştüğü için kiralık transferine sıcak bakmıştı. 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla Trabzonspor formasını giymeye başlayan 29 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 18 lig karşılaşmasında görev alabilmişti. Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paul Onuachu'nun, Southampton ile anlaşması 2026'da bitecek. İngiliz kulübü oyuncu için en az 12 milyon Euro bonservis isterken, Trabzon bonuslarla 10 milyon Euro'nun üzerine çıkamıyor.

CHAM VE BENES İÇİN YOĞUN MESAİ

Transfer çalışmalarının önemli bölümünü lig sona ermeden tamamlamak isteyen Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Clermont forması giyen orta saha Muhammed Cham ile Bundesliga 2'de Hamburg'da ter döken Laszlo Benes için bastırıyor. Cham için kulübünün maddi beklentilerinin yüksekliği konusunda sürecin uzayabileceği belirtilirken, Benes'in serbest kalma maddesi, Trabzon'un elini rahatlatıyor.

İSTANBUL'DA MEDYA GÜNÜ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek. Zorlu Center'da saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübün mevcut sezona dair değerlendirmeleri ve yeni dönem için belirlediği vizyon ile hedefleri ele alınacak.

