SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de gol kralı kim olacak? Icardi, Dzeko, Manaj...

GÜRCAN BİLGİÇ - MANAJ ÖNE ÇIKAR

3 futbolcu da takımlarını taşıyorlar ve hedefe götürüyorlar. İcardi ile Dzeko daha şanslı çünkü etraflarında daha kaliteli oyuncular var. Muhtemelen kaleye çektikleri şut sayısı da Manaj'dan fazladır. Manaj, ekmeğini taştan çıkartıyor fakat Dzeko da penaltıdan atmıyor. Eğer kullansaydı bugün böyle bir yarış konuşmayacaktık. Yarıştığı iki oyuncuyu tepede tutan, attıkları penaltılar. Üçü de birbirinden farklı, usta ve güven veren karakterler. Her teknik adamın kadrosunda istediği oyuncular. Yarışta sanki rakiplerin gözüne daha az batan ve çok formda olan Manaj öne çıkacak.