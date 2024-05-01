SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de gol kralı kim olacak? Icardi, Dzeko, Manaj...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışı da nefes kesiyor. 93 puanlı G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, son 6 haftada atağa kalkarak 21 gole ulaştı ve 89 puanlı F.Bahçe'nin forveti 20 gol atan Dzeko'yu geride bıraktı. 6 maçta kaydettiği 7 golle Arjantinli santrfor zirveye çıkarken, iki haftadır suskun kalan Dzeko ikinci basamağa geriledi.
Şampiyonluk sınavındaki iki takımın golcülerinin takipçisi ise Sivasspor'u Avrupa yolunda tutan Rey Manaj… Ligin ikinci yarısında vites yükselten Arnavut futbolcu, son 4 maçta 3 gol bulurken ligde toplam 18 kez fileleri sarstı. Bu üçlünün ardından ise 15 golle Mame Thiam (Pendikspor) ve 14'er golle Adam Buksa (Antalyaspor), Aytaç Kara (Kasımpaşa) ile Krzysztof Piatek (Başakşehir) sıralanıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - MANAJ ÖNE ÇIKAR
3 futbolcu da takımlarını taşıyorlar ve hedefe götürüyorlar. İcardi ile Dzeko daha şanslı çünkü etraflarında daha kaliteli oyuncular var. Muhtemelen kaleye çektikleri şut sayısı da Manaj'dan fazladır. Manaj, ekmeğini taştan çıkartıyor fakat Dzeko da penaltıdan atmıyor. Eğer kullansaydı bugün böyle bir yarış konuşmayacaktık. Yarıştığı iki oyuncuyu tepede tutan, attıkları penaltılar. Üçü de birbirinden farklı, usta ve güven veren karakterler. Her teknik adamın kadrosunda istediği oyuncular. Yarışta sanki rakiplerin gözüne daha az batan ve çok formda olan Manaj öne çıkacak.
LEVENT TÜZEMEN - FİNAL HAFTALARINDA ICARDI FARKI
Icardi, Dzeko ve Manaj göz kamaştıran golcüler. Ancak Manaj'ı farklı değerlendirmek gerekir çünkü kuvveti ile oynuyor, toplara çok sert vuruyor. Dzeko, takım iyi oynarsa ve pozisyon bulursa gol atıyor. İcardi sadece bir golcü olarak görev yapmıyor, çoğu zaman 10 numara gibi pozisyon alıp G.Saray hücum ederken arkadaşlarına pas servisinde bulunuyor. İcardi hem ayak hem de kafa vuruşları çok etkili bir golcü. G.Saray'ın final haftalarında başarıyla sahne alıyor. Üç golcünün de kaliteli olduğunu söylerim ama Mauro İcardi'nin oyun içindeki pozisyonunu diğerlerine göre ilk sıraya koyarım.