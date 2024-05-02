Ferdi&İsmail Bundesliga’ya

Alman Ligi Bundesliga'daBayer Leverkusen, gözünü Fenerbahçe'ye dikti.teknik direktör Xabi Alonso, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara başladı. Takımda kalacağınıdiyerek açıklayan 42 yaşındaki teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve ve İsmail Yüksek'i takip ediyor. Sivasspor maçında ayak bileğinden şanssız bir sakatlık geçiren ve bağları koptuğu için sezonu kapatanGranit Xhaka'nın yanına, oyunu iki yönde de oynayabilen bir futbolcu isteyen Alonso, çoğunlukla Palacios'a 8 numarada forma verdi. İsmail'i de o rekabete sokmak isteyen genç antrenör, tercih ettiği 3-4-3 formasyonundan dolayı sol ve sağ bekin hücum yönünün kuvvetli olmasını istiyor. Bekleri açık oyuncusu gibi oynatan Alonso, Ferdi Kadıoğlu'nu da hem sol hem de sağ bekte görev yapabildiği için sistemine uygun görüyor.Alman takımının iki oyuncuyu da kadrosuna katabilmesi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.2018-19 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe ile Süper Lig'de 142 maça çıktı. 11 gol- 16 asistle oynadı. Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi, 15 karşılaşmada 1 gole imza attı. Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var.2020-21 sezonunda 65 bin Euro bonservisle Gölcük'ten alınan İsmail; Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'da kiralık oynadıktan sonra 2021-22 sezonunda F.Bahçe'ye döndü. İsmail 30 Haziran 2027'ye kadar oyuncusu olduğu sarı-lacivertli takımla 80 resmi maça çıktı. 2 gol-7 asistlik katkı verdi. Milli formayı 14 kez giydi, 1 golü var.F.Bahçe'de şampiyonluk umutlarını son 4 maça taşıyan İsmail Kartal'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek. Şampiyonluk halinde tecrübeli hocanın devam etmesi bekleniyor. Belirsizliğini koruyan bir diğer konu da Ali Koç'un başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı… Daha önce göreve devam etmeyeceğini açıklamasına rağmen, yaşanan son olayların ardından haziran ayındaki seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni sezona da güçlü bir teknik adamla gireceği haberleri gündemi meşgul etmeye başladı.hatta anlaşmanın iki yıllık olacağı haberleri ise sarı-lacivertli taraftarları sosyal medyada coşturdu.Büyük bir grup, son olarak İtalya ekibi Roma'yı çalıştıran ve 16 Ocak 2024'te görevi bırakan 61 yaşındaki Portekizli hocayı takımda görmek istediklerini dile getirdi. Haberleri gerçeklikten uzak bulanlar ise "Yazın bir kenara 1 Mayıs 2025'te Mourinho hoca değil, gönderin haberlerini okuruz" yorumu yaptı.Jose Mourinho kariyerinde 27 kez şampiyonluk yaşadı. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi'nin yanı sıra 14 yerel kupa kaldırdı.