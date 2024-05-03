Jonas Svensson: Son ana kadar savaştık

Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Jonas Svensson, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Jonas Svensson "Domine ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarıda maçı domine ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar yaptık. Rakip de duran toplardan etkili oldu. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Son ana kadar savaştık. 3 puan aldık ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

Doğru yolda ilerlediklerini ve daha iyi olacaklarını aktaran Svensson, "Beşiktaş zor bir sezon geçiyor ama şu anda doğru yoldayız. İşler iyi gidiyor diyebilirim. Ben de şahsen iyi yaptığımı düşünüyorum. Her zaman takıma yeni katıldığınızda bir adaptasyon süresine ihtiyacınız olur. Ben ligi tanıyorum. 2.5 sezon Adana Demirspor'da oynadım. Adaptasyonum bu anlamda iyi geçti. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Joe Worral için mutlu olduğunu söyleyen Svensson, "Bu son dakika golleri futbolda en iyi şeylerden biridir. Ben Joe için de mutluyum. Son dakika golünü attığı için mutluyum. Bu sezon zaman zaman şanssız olduğumuz anlar oldu. Bugün şans bizden yanaydı. Son dakika golünü atan taraf biz olduk" sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIMIZ FİNAL YOLUNDA BİZE DESTEK SAĞLIYOR"

Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyen Jonas Svensson, "Şu anda bu çok önemli maça odaklanacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezonu en azından 1 kupa ile bitirmiş olacağız bunu başarabilirsek. Taraftarımız da bu final yolunda bize destek sağlıyor. Umuyorum bu maçı da kazacağız" dedi.

"SERDAR HOCA İYİ BİR HOCA"

Serdar Topraktepe'nin iyi bir hoca ve iyi bir insan olduğunu belirten Svensson, "Serdar Hoca iyi bir hoca. Bu durumda gelmek onun için de zor olmuştur. Bizleri iyi oynatıyor. İyi bir insan. Ligdeki ve kupadaki son maçları oynayıp hocamızın da desteğiyle başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözlerini Türkçe konuşarak tamamlayan Jonas Svensson, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen ben utanıyorum. Ama ben çok mutluyum. Takım kazandı. Gelecekte inşallah Türkçe konuşacağım."