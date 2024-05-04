Alex hoca olarak dönüyor!

Antalyaspor'un, sezon sonu sözleşmesi bitecek Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gelecek yıl için Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi. Son olarak ülkesi Brezilya'da Serie B takımı Avai'yi çalıştıran ancak Mayıs 2023'ten beri boşta olan 46 yaşındaki Brezilyalı hocanın, geçen hafta Antalya'ya geldiği ve kırmızı-beyazlı kulüple görüştüğü bildirildi. Alex de Souza, teknik direktörlük deneyimine Sao Paulo U20 Takımı'nda başlamıştı. Daha sonra 5 ay Avai'yi çalıştırmıştı. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın ismi Beşiktaş ile anılıyor.