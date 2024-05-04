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Giriş Tarihi: 4.5.2024

Alex hoca olarak dönüyor!

Alex hoca olarak dönüyor!
Antalyaspor'un, sezon sonu sözleşmesi bitecek Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gelecek yıl için Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi. Son olarak ülkesi Brezilya'da Serie B takımı Avai'yi çalıştıran ancak Mayıs 2023'ten beri boşta olan 46 yaşındaki Brezilyalı hocanın, geçen hafta Antalya'ya geldiği ve kırmızı-beyazlı kulüple görüştüğü bildirildi. Alex de Souza, teknik direktörlük deneyimine Sao Paulo U20 Takımı'nda başlamıştı. Daha sonra 5 ay Avai'yi çalıştırmıştı. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın ismi Beşiktaş ile anılıyor.
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Alex hoca olarak dönüyor!
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