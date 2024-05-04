Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: “Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti”

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Psikolojik olarak ligi erken bitirdikleri için maçın kendileri adına daha zor geçtiğine değinen Yavaş, "İki takım da hedefine ulaşmış, başarılı bir sezon geçirmiş, tartışılmaz şekilde iyi performansla bu haftaya geldi. Bu maç da bizim açımızdan daha zor bir maçtı. Sonuçta 6 hafta öncesinden Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Bu süreci de birçoğumuz ilk defa tecrübe ediyoruz. Gurur verici bir süreç ama zorluklarını da yaşadık. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti. Ama bu maça kadar oyuncularımız ciddi oynayarak, taktik disipline uyarak verdiğimiz görevleri gayet iyi yerine getirdi. Bu maç özelindeyse açıkçası iyi başlayamadık. Göztepe daha üstün oynayan taraftı. Yine de maçı dengeleyebilirdik ama bir savunma hatasından gol yedik. Ardından kırmızı kart aldıktan sonra maç bizim için daha zor bir hale geldi. 10 kişi kaldıktan sonra sahada pek varlık gösteremedik. Sonuç olarak Erzurum'da 1 puan alırsak 1.'liği garantileyeceğiz. Kendimize şimdi de hedef olarak bunu belirledik. Göztepe de hak ederek hedefine ulaştı. Çok iyi bir ekipleri, çok iyi bir teknik adamları var. Onları hem bu maç özelinde hem de ligde hedeflerine ulaştıkları için tekrardan tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.