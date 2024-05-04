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Giriş Tarihi: 4.5.2024 12:39 Son Güncelleme: 4.5.2024 12:45

FIFA kural değiştiriyor: Süper Lig, Türkiye sınırlarını aşabilir

FIFA kural değiştiriyor: Süper Lig, Türkiye sınırlarını aşabilir

FIFA kural değiştirerek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlanan kural değişikliğinin yapılması durumunda takımlar yurt içi lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

FIFA, futbolda devrim yaratacak yeni bir uygulamayı gündemine aldı. Buna yöre yurt içi lig maçlarının yurt dışında oynanmasının önü açılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek. Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek. Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.

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FIFA kural değiştiriyor: Süper Lig, Türkiye sınırlarını aşabilir
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