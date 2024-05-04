SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İşte Çağlar Söyüncü’nün satın alma opsiyonu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği henüz netlik kazanmadı. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında yapılan anlaşmada Çağlar Söyüncü'nün satın alma opsiyon bedeli 12 milyon Euro olarak belirlendi.

Çağlar Söyüncü,Fenerbahçe'nin bonservisini ödememesi durumunda tekrar Atletico Madrid'e geri dönecek. Atletico Madrid'in Leichester'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün İspanyol takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Atletico Madrid'in, bu sezon Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısından itibaren 8'i ilk 12 olmak üzere 11 maçta 783 dakika forma bulabilen Çağlar Söyüncü'yü Avrupa Şampiyonası'ndaki durumuna göre kadrosunda değerlendirilebileceği belirtildi. Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 12 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Başarılı futbolcu 1 mücadelede sarı kart gördü.